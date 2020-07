45 anni dolori atroci all’addome: i medici restano sconvolti quando vedono… (Di lunedì 13 luglio 2020) In Canada una donna è stata colpita improvvisamente da forti dolori addominali, febbre e vomito senza capire quali fossero le ragioni. Dopo essersi recata in ospedale la donna è venuta a conoscenza del motivo del suo malore. La 45enne canadese ha sviluppato un avvelenamento del sangue e un ascesso al fegato dopo aver inghiottito involontariamente uno stuzzicadenti. Cosa scoprono i medici Lo stuzzicadenti ha perforato un logo del fegato dopo essersi conficcato in gola. Il Bristol’s Frenchay Hospital e dell’Halifax University in Canada si sono occupati del caso e hanno effettuato l’intervento sulla donna. I medici hanno spiegato che casi di questo genere non si verificano così di frequente. Molte volte gli incidenti, che hanno come fine l’ascesso al fegato, sono dovuti per lo più a ... Leggi su velvetgossip

FrancescaLupo15 : @GreenVanilLaura Quelli sono un'incognita, ho avuto dolori che pregavo gli infermieri di uccidermi per la bambina 6… - psicopapera : RT @FFretta: Mi dispiace. Checchè se ne dica dei 'divi' i dolori della vita sono comuni a tutti. Un matrimonio longevo,un figlio morto a 16… - PaoloLeChat : RT @FFretta: Mi dispiace. Checchè se ne dica dei 'divi' i dolori della vita sono comuni a tutti. Un matrimonio longevo,un figlio morto a 16… - LucaCapuano4 : Sono trascorsi 13 anni, tante gioie, conquiste, condivisioni, ma anche dolori, abbiamo pianto, sofferto, combattuto… - pinklightqueen : sono le 4 e mezza del mattino, cercavo notizie positive su Naya, io ci spero realmente che la trovino, che stia ben… -

Ultime Notizie dalla rete : anni dolori Da stanchezza estrema a dolori, ecco sindrome post-Covid Adnkronos Cinque film dal plot twist sorprendente da vedere in streaming

In Seven l'audace e irriverente detective Mills (Brad Pitt) collabora insieme all'anziano, e in procinto di andare in pensione, collega Somerset (Morgan Freeman) per poter catturare e consegnare alla ...

Elvis Presley, morto a 27 anni il nipote Benjamin Keough

New York, 13 luglio 2020 - Morto a 27 anni il nipote di Elvis Presley. A darne conferma è stato il manager della madre Lisa Marie Presley, che non ha fornito dettagli limitandosi a dire che la cantant ...

In Seven l'audace e irriverente detective Mills (Brad Pitt) collabora insieme all'anziano, e in procinto di andare in pensione, collega Somerset (Morgan Freeman) per poter catturare e consegnare alla ...New York, 13 luglio 2020 - Morto a 27 anni il nipote di Elvis Presley. A darne conferma è stato il manager della madre Lisa Marie Presley, che non ha fornito dettagli limitandosi a dire che la cantant ...