GP Stiria, Wolff: “Non mi aspettavo una Ferrari così” (Di domenica 12 luglio 2020) “Non mi aspettavo una Ferrari così, mi aspettavo una Ferrari diversa nel motore ma non così. E non mi piace vedere una Ferrari non competitiva”. Toto Wolff commenta così le difficoltà prestazionali della Ferrari in questo avvio di Mondiale. “Oggi non abbiamo visto la performance della Ferrari per il contatto al via e ora andremo a Budapest su un circuito diverso – ha commentato il team principal della Mercedes, ai microfoni di Sky Sport F1, al termine del Gran Premio di Stiria vinto da Hamilton davanti a Bottas -. Noi vogliamo batterci con Red Bull e anche con Ferrari che è un brand fenomenale. Tutti noi abbiamo bisogno di una Ferrari ... Leggi su sportface

Formula 1 - la Mercedes ha paura dei cordoli : il curioso avvertimento di Wolff ai suoi piloti per il GP di Stiria La Mercedes sarà senza dubbio la macchina da battere nel GP di Stiria , secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1 che si terrà ancora una volta sul circuito del Red Bull Ring. Pool/Getty ImagesIl team di Brackley ...

La sarà senza dubbio la macchina da battere nel GP di , secondo appuntamento del Mondiale 2020 di 1 che si terrà ancora una volta sul circuito del Red Bull Ring. Pool/Getty ImagesIl team di Brackley ... GP Stiria - Wolff : "Il giro di Hamilton? Impressionante" SPIELBERG - La prestazione di Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP di Stiria non è stata di questo mondo: anche il team principal della Mercedes, Toto Wolff, è rimasto a bocca aperta di fronte al ...

sportface2016 : #F1 #StiriaGP, le parole di Toto #Wolff sulla #Ferrari - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | I cordoli spaventano le 'frecce nere' #AustrianGP - OA_Sport : F1, GP Stiria 2020: Mercedes in crisi con le sospensioni? Wolff ordina di evitare i cordoli - FormulaPassion : #F1 | I cordoli spaventano le 'frecce nere' #AustrianGP - anna_annie12 : GP Stiria, Wolff: 'Il giro di Hamilton? Impressionante' -