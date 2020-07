Golf – Austrian Open: Marc Warren si impone al termine di un convulso finale, Paratore sfiora la top ten (Di domenica 12 luglio 2020) Lo scozzese Marc Warren ha vinto con 275 (66 69 70 70, -13) colpi, dopo una convulsa volata conclusiva, l’Austrian Open, torneo con il quale European Tour e Challenge Tour, che l’hanno organizzato insieme, hanno ripreso l’attività dopo lo stop per l’emergenza sanitaria. Sul percorso del Diamond CC (par 72), ad Atzenbrugg nei pressi di Vienna in Austria, un doppio bogey sull’ultima buca non ha permesso a Renato Paratore, autore di una bella prova, di classificarsi tra i top ten, posizione che avrebbe ampiamente meritato invece della 15ª con 281 (68 67 75 71, -7). Marc Warren, 39enne di Rutherglen, ha avuto ragione della folta concorrenza con un 70 (-2) nato da sei birdie, di cui due nel finale decisivi, e ... Leggi su sportfair

Golf – Austrian Open - Von Dellingshausen e Warren al vertice : in alto Renato Paratore Cambio della guardia in vetta all’ Austrian Open dove si sono portati con 205 (-11) colpi il tedesco Nicolai Von Dellingshausen (68 67 70) e lo scozzese Marc Warren (66 69 70). Nel torneo con il quale European Tour e Challenge Tour, che ...

Cambio della guardia in vetta all’ dove si sono portati con 205 (-11) colpi il tedesco Nicolai Von (68 67 70) e lo scozzese Marc (66 69 70). Nel torneo con il quale European Tour e Challenge Tour, che ... Golf – Jimenez in testa all’Austrian Open : Renato Paratore insegue al secondo posto Le prodezze dello spagnolo Miguel Angel Jimenez , leader con 133 (68 65, -11) colpi, e la bella prova di Renato Paratore , secondo con 135 (68 67, -9), hanno caratterizzato la seconda giornata dell’Austrian Open , il torneo con il quale ...

Le prodezze dello spagnolo Miguel Angel , leader con 133 (68 65, -11) colpi, e la bella prova di , con 135 (68 67, -9), hanno caratterizzato la seconda giornata dell’Austrian , il torneo con il quale ... Golf - Austrian Open : Paratore al secondo posto Nel primo torneo ufficiale post lockdown dei massimi circuiti europei del Golf, Renato Paratore sogna il colpo grosso. Nel secondo round dell' Austrian Open , evento in combinata tra European e ...

