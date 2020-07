Fiorentina, Cutrone firma il pari al 96′ col Verona: 1-1. Punto d’oro. Aspettando Amrabat. Pagelle (Di domenica 12 luglio 2020) Fiorentina in afanno nel primo tempo, va sotto per il gol di Faraoni propiziato da una gran giocata di Amrabat. Ribery fuori fase. Nella ripresa viola più incisivi con Chiesa e Cutrone che, proprio su assist di Federico, è riuscito ad acciuffare il pareggio quando erano scaduti anche i 5' di recupero Leggi su firenzepost

DAZN_IT : Occasionissima Fiorentina ?? Cutrone vede arrivare la palla all'ultimo e non riesce ad indirizzarla in porta… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Dopo il goal capolavoro di Faraoni, Scaligeri beffati all'ultimo minuto di recupero, quando i Viola hanno agguantato il pare… - TgrVeneto : Dopo il goal capolavoro di Faraoni, Scaligeri beffati all'ultimo minuto di recupero, quando i Viola hanno agguantat… - sportli26181512 : Violamania: Cutrone salva uno Iachini in confusione, alla Fiorentina serve una rivoluzione: Ennesimo pareggio in ca… - firenzeviola_it : GAZZETTA, Cutrone salva la Fiorentina al 96' -