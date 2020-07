Francesca Cipriani svela un inaspettato retroscena su Can Yaman e confessa: “Piango tutti i giorni per lui” (Di sabato 11 luglio 2020) Ormai si sa, poche cose sono avvincenti e trash tanto quanto la vita sentimentale di Francesca Cipriani: dopo aver dichiarato al mondo il suo amore (non corrisposto) per Walter Nudo ed essersi proposta come tronista a Uomini e Donne, ora il suo cuore batte per un altro bellissimo della televisione ovvero l’attore turco delle soap Can Yaman. La showgirl ed opinionista, intervistata da Francesco Fredella per RTL 102.5, ha svelato di aver conosciuto l’aitante attore dietro le quinte di Live – Non è la d’Urso e di essere rimasta folgorata dalla sua bellezza: L’amore? Mi Piace Can Yaman, è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un’oretta a ... Leggi su isaechia

Francesca Cipriani svela un retroscena su Can Yaman e confessa : “Piango tutti i giorni per lui” Ormai si sa, poche cose sono avvincenti e trash tanto quanto la vita sentimentale di Francesca Cipriani : dopo aver dichiarato al mondo il suo amore (non corrisposto) per Walter Nudo ed essersi proposta come tronista a Uomini e Donne, ora il suo ...

Ormai si sa, poche cose sono avvincenti e trash tanto quanto la vita sentimentale di : dopo aver dichiarato al mondo il suo amore (non corrisposto) per Walter Nudo ed essersi proposta come tronista a Uomini e Donne, ora il suo ... “Piango tutti i giorni - sono sfortunata”. Francesca Cipriani - la confessione arriva in diretta Francesca Cipriani ha perso la testa per uno degli uomini più desiderati del mondo. Stiamo parlando di Can Yaman, bellissimo attore turco salito alla ribalta grazie a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore (2017) , Daydreamer-Le ali ...

ha perso la testa per uno degli uomini più desiderati del mondo. Stiamo parlando di Can Yaman, bellissimo attore turco salito alla ribalta grazie a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore (2017) , Daydreamer-Le ali ... Francesca Cipriani pazza di Can Yaman : “Piango tutti i giorni per lui. Avevamo un appuntamento…” Francesca Cipriani non è molto fortunata in amore, due anni fa si è beccata un palo da Walter Nudo e qualche mese fa ha anche fatto un appello a Maria De Filippi. “Farei la tronista a Uomini e Donne ma non la tentatrice. Mi ...

onedmalikhugg : Buongiorno con Francesca Cipriani che dice di piangere tutti i giorni per Can sto morendo - Novella_2000 : Francesca Cipriani ci prova con Can Yaman: ‘Gli ho chiesto di andare a cena’ - DiziDek : Francesca cipriani con lui???? - LadyNews_ : #FrancescaCipriani fulminata da #CanYaman: 'Piango tutti i giorni per lui' - CapitanaNiallin : @sof_luvoned Francesca Cipriani -