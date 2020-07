Di Vaio, da calciatore a… eroe: salva la vita a donna cardiopatica (Di sabato 11 luglio 2020) Marco Di Vaio, ex bomber storico di Serie A, continua a fare gol. Questa volta nella vita reale e fuori da un campo di calcio. Infatti, l'attuale capo scouting del Bologna, in compagnia di Tommaso Fini, Team Manager e Federica Orlandi, Responsabile Segreteria Organizzativa, sono stati protagonisti di un vero e proprio salvataggio nei confronti di una signora cardiopatica. Grazie al loro intervento la donna si è salvata da un attacco cardiaco.Di Vaio: calciatore, dirigente ed eroecaption id="attachment 990035" align="alignnone" width="524" Di Vaio (getty images)/captionAvrà esultato sicuramente come se avesse fatto un gol. Marco Di Vaio, dopo la paura iniziale e l'adrenalina del momento, ... Leggi su itasportpress

