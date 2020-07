Colpo grosso del Sassuolo all’Olimpico: Caputo affossa i sogni scudetto della Lazio (Di sabato 11 luglio 2020) Il risultato dell'Olimpico rischia di avere un peso specifico importante per quanto riguarda la corsa scudetto. La squadra di Inzaghi perde la terza partita consecutiva e rimane a -7 dalla Juventus.Primo tempocaption id="attachment 990359" align="alignnone" width="300" Sassuolo (Getty Images)/captionNella prima parte di gara è il Sassuolo a fare la partita. Gli uomini di De Zerbi si muovono con personalità in campo, mentre la Lazio si rintana nella sua metà campo aspettando di ripartire. La prima vera occasione da gol capita però tra i piedi dei biancocelesti con Immobile che in area calcia incredibilmente a lato. Al decimo minuto il Sassuolo trova il gol con il giovane Raspadori, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Passano due minuti e ancora i neroverdi sfiorano la ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Colpo grosso Colpo grosso di Varese: ai dettagli con Toney Douglas Sportando Atletico Maremma, primo grande colpo di mercato. Si blinda la difesa con un giocatore 2001

ORBETELLO – Leonardo Biagiotti classe 2001, difensore , lo scorso anno in forza alla Beretti della Pianese, è un nuovo giocatore dell’Atletico Maremma. Il primo acquisto importante della società del p ...

Calciomercato Juventus, colpo grosso dal Barcellona | C’è la data!

L’asse Torino-Barcellona non si è ancora raffreddato dopo lo scambio Arthur-Pjanic: la Juventus si sta accordando con i catalani. Da quando il meteorite ‘Covid-19’ ha impattato sul mondo del calcio, J ...

