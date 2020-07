Startup innovative e spinoff universitari: ultimi giorni per partecipare alla call “SPIN” di Invitalia (Di venerdì 10 luglio 2020) Scade mercoledì prossimo 15 luglio il terzo bando di SPIN – Scaleup Program Invitalia Network, il programma promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) nell’ambito del PON Imprese e Competitività 2014-2020, che mira a promuovere la crescita e il consolidamento strutturale delle Startup, delle PMI innovative e degli spinoff universitari. In particolare, il programma punta a fornire percorsi di sviluppo imprenditoriale grazie alla collaborazione di grandi e medie imprese, pubbliche amministrazioni, istituzioni finanziarie e investitori, sul piano nazionale e internazionale. Gli obiettivi del programma sono sostenere la crescita delle nuove imprese innovative, valorizzandone il patrimonio di conoscenze e sviluppandone le competenze ... Leggi su ildenaro

