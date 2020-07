Psg, Leonardo: «Atalanta ai quarti? Non facile, non perde da 11 partite» (Di venerdì 10 luglio 2020) In collegamento con la UEFA, il ds Leonardo ha commentato il sorteggio di Champions League che ha abbinato Atalanta – PSG Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, ha così commentato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che ha abbinato la squadra transalpina con l’Atalanta: «L’Atalanta non perde da undici partite, e anzi ne approfitto per salutare gli amici che ho lasciato in Italia, sarà un piacere incontrarli in Champions. Il format è diverso, e ognuna di queste squadre avrà la possibilità di vincere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

