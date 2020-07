Ponte Genova ad Autostrade? Conte: "Procedura di revoca a giorni" (Di venerdì 10 luglio 2020) Il premier Conte da Venezia dice una parola chiara sulla questione politica che tiene banco in questi giorni e cioè sulla revoca ad Autostrade, quindi ai Benetton, della gestione del nuovo Ponte di Genova. Il Movimento 5 Stelle ha puntato i piedi. Dopo le dichiarazioni di ferma contrarietà a riaffidare al concessionario Aspi la gestione del Ponte da parte di Vito Crimi e Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista ha aggiunto che diversamente lo Stato andrebbe contro il principio di autotutela.Conte, che ieri aveva chiesto ad Aspi di formulare un’offerta vantaggiosa se non voleva la revoca, stamattina dice: "Noi le decisioni le prendiamo, tra qualche giorno saremo a Genova per l'inaugurazione del nuovo ... Leggi su blogo

