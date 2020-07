Pago in un’intervista: “Tanta rabbia e delusione” poi un annuncio importante (Di venerdì 10 luglio 2020) In queste ore Pago ha rilasciato un’intervista a Velvet in cui ha parlato a lungo della sua vita, sia professionale sia sentimentale. Il cantante si è esposto moltissimo ed ha parlato anche di una grave perdita avuta anni fa. Inoltre, il protagonista non ha potuto evitare di chiamare in causa anche la sua ex Serena, anche se il tutto è stato fatto in modo velato. Verso la parte conclusiva dell’intervista, poi, ha fatto un annuncio molto importante. Le parole di Pago sulla vita sentimentale Dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, la vita di Pago sta subendo dei grandissimi cambiamenti. L’artista ha dovuto fare i conti con i suoi sentimenti e affrontare i problemi di coppia con Serena. A seguito di un riavvicinamento, i due si sono dovuti lasciare in quanto le ... Leggi su kontrokultura

