F1, GP Stiria 2020: risultati e classifica tempi prove libere 1, Perez il più veloce (Di venerdì 10 luglio 2020) È Sergio Perez a prendersi la vetta della classifica tempi al termine delle prove libere 1 del Gran Premio di Stiria. Il secondo round del Mondiale di Formula 1, nuovamente in scena sul Red Bull Ring di Spielberg dopo la gara inaugurale di domenica scorsa, parte con un sorprendente primo tempo registrato dalla Racing Point del messicano in 1’04″867 con appena 96 millesimi di vantaggio, a parità di gomma, dalla Red Bull di Max Verstappen. Inseguono in terza e quarta posizione le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, entrambi però con un buon giro su gomma media, mescola di svantaggio rispetto al duo Perez-Verstappen. prove generali per la Ferrari che ha utilizzato questi primi 90 minuti di free practice per ... Leggi su sportface

