The Last of Us: Parte II e la maniacale cura per i dettagli nel video mo-cap di un cane (Di giovedì 9 luglio 2020) I giocatori hanno avuto del tempo per giocare a The Last of Us Part II, e c'è chi lo ritiene un capolavoro, un masterpiece di narrativa e chi invece lo ritiene una delusione. Ci sono state varie discussioni sul gioco, sulla sua violenza e sui suoi personaggi. Ma c'è una cosa su cui tutti possiamo essere d'accordo: l'incredibile attenzione di Naughty Dog per i dettagli.Dell'attenzione per i dettagli ve ne abbiamo già parlato altre volte, ma il video di un cane con addosso una tuta mo-cap è un'ulteriore conferma del lavoro maniacale di ND su TLOU2.Jeremy Yates, lead animator di The Last of Us Part II, ha condiviso un breve video di un cane con una tuta motion-capture mentre salta e corre. Leggi altro... Leggi su eurogamer

