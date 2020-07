Rogo in ex struttura di servizio accanto A1, intervengono i vigili del fuoco (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCalvi Risorta (Ce) – I vigili del fuoco del distaccamento di Teano (Caserta) sono intervenuti per un incendio all’interno di un’area dismessa dell’autostrada A1 sita nel comune di Calvi Risorta, adiacente al tratto di compreso tra Caianello e Capua (km 714+200). L’incendio, molto esteso, ha interessato oltre le sterpaglie lungo l’autostrada, anche una vecchia struttura abbandonata adibita a docce e bagni per gli operai del servizio autostradale. A dare l’allarme è stato il personale della viabilità autostradale di Caianello. I vigili del fuoco sono intervenuti in modo immediato, spegnendo il Rogo ed evitando che le fiamme si avvicinassero ad un bosco adiacente alla recinzione ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Rogo struttura Via Cesare Costa, incendio nella notte alla ex Corradini ModenaToday Pomezia, firmata l’ordinanza per la chiusura del campo rom di Castel Romano

Pomezia – “Firmata oggi dall’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, l’ordinanza per l’attuazione delle azioni organizzative e funzionali alla chiusu ...

Castel Romano, nel campo nomadi arrivano le barriere anti-roghi. Ma è scontro Raggi-Zingaretti

Il primo ad arrivare, alle 5 del mattino, nel piazzale davanti al campo nomadi di Castel Romano, sulla Pontina, è stato Stefano Napoli, il comandante che ha ereditato da Antonio Di Maggio, il comando ...

Pomezia – “Firmata oggi dall’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, l’ordinanza per l’attuazione delle azioni organizzative e funzionali alla chiusu ...Il primo ad arrivare, alle 5 del mattino, nel piazzale davanti al campo nomadi di Castel Romano, sulla Pontina, è stato Stefano Napoli, il comandante che ha ereditato da Antonio Di Maggio, il comando ...