Pierluigi Diaco basta con la dittatura social vado via (Di giovedì 9 luglio 2020) Sui suoi profili Pierluigi Diaco ha annunciato che ha deciso di dire basta ai social e lo fa in un post corredato dalla foto di due anziani che si stringono le mani. Il conduttore nel post di voler lasciare sia “Facebook” che “Instagram”, ma non Twitter, che resterà attivo «qualora ce ne fosse bisogno». «Ci ho pensato molto. La mia avversione culturale alla “dittatura” social ha raggiunto il punto di non ritorno», si legge nel post. «Sono convinto che prima o poi l’essere umano si renderà conto di essersi trasformato in un profilo, in un account, in un surrogato. Voglio dare l’esempio: sottrarmi a tutto questo per ricominciare, insieme a chi vorrà, a guardare negli occhi le persone ... Leggi su musicaetesti.myblog

