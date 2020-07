Milano, l’aeroporto di Linate riapre il 13 luglio: l’Enac conferma la data in una lettera alla Sea (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo quattro mesi di chiusura a causa della pandemia di coronavisur, ora è ufficiale: l’aeroporto milanese di Linate riaprirà il 13 luglio. Lo aveva già annunciato la ministra dei Trasporti Paola De Micheli il 1 luglio, ma oggi l’Enac ha inviato una lettera alla Sea, società che gestisce gli scali milanesi, confermando la data di riapertura dello scalo. L’aeroporto avrà un’operatività di 5 voli in arrivo e 5 in partenza ogni ora. L’aeroporto di Linate avrebbe dovuto riprendere le attività a settembre, poi si era parlato di agosto, infine del 15 luglio. Con le prenotazioni nettamente diminuite infatti – anche dopo la riapertura delle frontiere – si ... Leggi su ilfattoquotidiano

