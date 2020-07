Michele Bravi, è arrivata la sentenza nel processo per omicidio stradale (Di giovedì 9 luglio 2020) Gli ultimi due anni non sono stati un periodo facile da affrontare per Michele Bravi: il 22 novembre 2018, infatti, il giovanissimo cantante e vincitore di X Factor fu accusato di omicidio stradale per aver investito una donna di 58 anni, procurandone la morte. Oggi è arrivata la sentenza del giudice per l’udienza preliminare Aurelio Barazzetta: l’artista che abbiamo rivisto in tv il mese scorso nella prima edizione di Amici Speciali, dove ha spesso commosso il pubblico con le sue esibizioni intense, ha patteggiato una condanna a un anno e sei mesi, con la quale è stata disposta oltre che la non menzione nel casellario giudiziario anche la sospensione condizionale della pena. L’incidente aveva da subito scosso profondamente ... Leggi su isaechia

