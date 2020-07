Mes, Romano Prodi su La7: “Ingresso di Forza Italia in maggioranza? Nessun tabù”. E su Berlusconi: “La vecchiaia porta saggezza” (Di giovedì 9 luglio 2020) “La posizione favorevole di Forza Italia al Mes e un eventuale suo ingresso in maggioranza? Il problema è che il governo abbia una maggioranza solida e che quindi possa prendere delle decisioni. O noi diamo una spinta o il Paese si arrotola su se stesso“. Così l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi risponde all’inviato di “In onda” (La7), Luca Sappino, che gli domanda se il sì al Mes di Forza Italia potrebbe essere la premessa dell’ingresso del partito in maggioranza. E su Silvio Berlusconi chiosa con una battuta: “Per me non c’è Nessun tabù, anche perché, come più volte ho già detto, la ... Leggi su ilfattoquotidiano

