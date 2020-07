Decreto rilancio, bonus a pioggia mentre cresce la crisi (Di giovedì 9 luglio 2020) La diga sta per essere ultimata, ora il governo spera che lo tsunami della crisi sociale ed economica più grave dell’ultimo secolo non la travolga. Pari ad almeno due finanziarie, 55 miliardi di euro in totale, il Decreto rilancio è stato approvato ieri alla Camera con una fiducia che ha ottenuto 278 voti favorevoli, 187 contrari ed un astenuto. Il Decreto, in scadenza il 18 luglio, dovrà essere approvato senza modifiche dal Senato dove approderà il 14 luglio. FRUTTO di … Continua L'articolo Decreto rilancio, bonus a pioggia mentre cresce la crisi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

luigidimaio : Dobbiamo accelerare e guardare alla fase post covid come a un momento di rilancio per l’Italia, la gente deve ritor… - AzzolinaLucia : Finalmente anche la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado avrà 1000 assistenti tecnici, che sa… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso Bangladesh. Decreto Rilancio ne… - Taxdailynews : Dl Rilancio, pacchetto da 55 miliardi: dal Superbonus 110% al fondo perduto per partite Iva - alpinomatto84 : RT @luigidimaio: Dobbiamo accelerare e guardare alla fase post covid come a un momento di rilancio per l’Italia, la gente deve ritornare a… -