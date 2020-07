Conte “La proposta del Recovery Fund non va smontata” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Di voci se ne rincorrono tante e altre ne sentiremo a pochi giorni dall'appuntamento a Bruxelles. Ma attenzione: c'è una proposta, che è quella della Commissione Von der Leyen (da 750 miliardi, 172 dei quali destinati all'Italia, ndr), che è stata costruita con equilibrio e ragionevolezza. Andarla a smontare vorrebbe dire aprire un vaso di Pandora dalle conseguenze imprevedibili”. Lo dice in un colloquio con il quotidiano La Repubblica il premier Giuseppe Conte, in merito al Recovery Fund.“Si potrebbe bloccare l'intero negoziato, interrompendo il percorso avviato”. L'Italia non intende far valere il veto sul bilancio pluriennale come deterrente, “ma il rischio è tale che tutti i leader europei, ne sono certo – avverte il presidente ... Leggi su iltempo

