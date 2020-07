Chi verrà a Torino fino a settembre 2020 non pagherà la tassa di soggiorno (Di giovedì 9 luglio 2020) Incentivare il turismo. È l’obiettivo della giunta Appendino che ha soppresso la tassa di soggiorno fino a settembre 2020. La spesa si farà sentire per le famiglie. Quattro persone in visita in città per una settimana risparmierà quasi 100 euro, dato che la tassa è di circa 3 euro al giorno a persona. Inoltre è stato deciso lo spostamento delle scadenze per il pagamento della tassa di soggiorno dagli alberghi al Comune. Il primo trimestre (gennaio, febbraio e marzo scorsi, gli unici che abbiano fruttato qualcosa nel 2020, almeno per il momento) dovrà essere saldato il 15 ottobre del 2020, mentre il quarto verrà pagato il 15 gennaio del prossimo anno. Fabio ... Leggi su laprimapagina

