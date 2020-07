Tim, WindTre e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a luglio 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tim, WindTre e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a luglio 2020 Tim, WindTre e Vodafone: i migliori piani tariffari per chi passa a uno degli operatori tradizionali a luglio 2020. Di seguito una selezione delle offerte più convenienti anche per chi è già cliente.Segui Termometro Politico su Google News Tim: le migliori offerte a luglio 2020 Come ogni mese, anche per luglio 2020, Tim propone delle interessanti offerte per chi passa da altro operatore. In questo senso si può citare l’offerta Tim 15 Go New 50 Gb che al costo di 15 euro (più 10 euro per la sim) al mese prevede 50 Gb di traffico dati e minuti senza limiti: l’offerta può essere attivata solo attraverso il call center dell’operatore. Una delle novità più interessanti del listino Tim è l’offerta Advance 4.5G (riservata agli ... Leggi su termometropolitico

