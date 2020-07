Perché vogliamo intitolare una strada a Jeeg Robot (Di mercoledì 8 luglio 2020) Era il 1982 e Blade Runner, di Ridley Scott, dipingeva il 2019 come un mondo dove gli androidi umanoidi si ribellavano al proprio destino. Il 2019 è passato e non abbiamo visto l’arrivo né di Robot dalle sembianze umane, né di rivoltosi biomeccanici. In più di trent’anni però sono avvenuti la nascita delle prime forme di intelligenza artificiale, l’utilizzo del deep learning, l’avvento dell’internet of things. A differenza della finzione del 1982, dove vigeva una visione antropocentrica dei Robot e non vi era ancora l’esperienza di internet, nella realtà ci siamo spinti a sviluppare Ai differenti da quella umana e abbiamo capito che esiste un mix di Robotica e internet che può portare a forme ibride di intelligenze, più collettive, come quella degli alveari o degli stormi di uccelli. Intelligenze ... Leggi su wired

