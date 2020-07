Martino vota Lozano titolare: "Merita di partire dall'inizio contro il Genoa" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli spingendo per una maglia da titolare Hirving Lozano nella gara col Genoa: "Lozano dal primo minuto? Sarebbe il momento, se l'è anche ... Leggi su tuttonapoli

Carmine Martino, giornalista Mediaset e radiocronista ufficiale di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente di riferimento del club partenopeo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal. Ecco quanto dichiarat ...