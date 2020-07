Furti nei bar tabacchi: nuovi colpi in Valle Caudina, indagano i Carabinieri (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – Due nuovi Furti nei bar tabacchi avvenuti la scorsa notte. Sono infatti stati denunciati a Sant’Agata de Goti e a Cirignano in una frazione di Montesarchio. Ignoti, dopo essere entrati all’interno dei due locali, hanno rubato stecche di sigarette e i registratori di cassa. Sul posto per le indagini i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. L'articolo Furti nei bar tabacchi: nuovi colpi in Valle Caudina, indagano i Carabinieri proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

_Carabinieri_ : Commettevano furti a Case Comunali e uffici della Polizia Locale asportando armi, munizioni, carte di identità e da… - _Carabinieri_ : Coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, i #Carabinieri della Stazione di San Vitaliano hanno eseguito mi… - Valeriacredeche : RT @ultimenotizie: È stata sgominata dalla polizia di Stato una banda di rapinatori italiani, di etnia rom con base nei campi nomadi, dedit… - occhio_notizie : Furti in spiaggia in località Scogliera ad Ascea. Nei guai due giovani fermati dai Carabinieri e denunciati - AleRepossi : Sgominata banda di rapinatori, arresti anche a #Pavia. Era specializzata nei furti agli sportelli bancomat e in rap… -

Ultime Notizie dalla rete : Furti nei FURTI NEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI Cronache TV Sventato tentativo di furto nel centro storico

NOCI – Una banda di quattro ladri, domenica dopo le 12, stava per mettere a segno un furto in via Porta Nuova. Con tempismo e grazie a una buona dose di coraggio, due residenti in zona sono riuscite a ...

Furto della caparra della moto: denunciate Nei guai anche l’autore di un post su Facebook

Attraverso un sito online aveva postato un annuncio mettendo in vendita, al prezzo di circa 11mila euro, una moto di grossa cilindrata. Per formalizzare l’affare aveva chiesto, a due donne che si eran ...

NOCI – Una banda di quattro ladri, domenica dopo le 12, stava per mettere a segno un furto in via Porta Nuova. Con tempismo e grazie a una buona dose di coraggio, due residenti in zona sono riuscite a ...Attraverso un sito online aveva postato un annuncio mettendo in vendita, al prezzo di circa 11mila euro, una moto di grossa cilindrata. Per formalizzare l’affare aveva chiesto, a due donne che si eran ...