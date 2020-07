CDP, MPS Capital Services e UBI Banca sostengono crescita Gruppo Azimut Benetti (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Da Cassa Depositi e Prestiti, Mps Capital Services e Ubi Banca arriva un finanziamento da 60 milioni di euro, per la crescita del Gruppo Azimut Benetti, leader nella cantieristica navale per la produzione di yacht. L’operazione è assistita dal programma Garanzia Italia di Sace e – si legge in una nota – è destinata a “sostenere l’ulteriore espansione e la competitività del Gruppo Azimut Benetti con l’obiettivo di sviluppare nuovi modelli innovativi di imbarcazione”. Con questa operazione – spiega Sace – l’azienda navale italiana intende accelerare lo sviluppo di nuovi modelli in linea con i più recenti trend di ... Leggi su quifinanza

finance_commu : Cdp, Mps e Ubi erogano 60 milioni ad Azimut Benetti con garanzia Sace - - Atboat_com : Azimut|Benetti, 60 milioni da Cdp, Mps e Ubi Banca - Gentedimare20 : Azimut|Benetti, 60 milioni da Cdp, Mps e Ubi Banca - dal1472al : Cdp, Mps Cs e Ubi: finanziamento da 60 mln ad Azimut Benetti | - PressMareItalia : Cassa Depositi e Prestiti, MPS Capital Services e UBI Banca hanno supportato l’eccellenza del #MadeinItaly, attrave… -

Ultime Notizie dalla rete : CDP MPS CDP, MPS Capital Services e UBI Banca sostengono crescita Gruppo Azimut Benetti Teleborsa CDP, MPS Capital Services e UBI Banca sostengono crescita Gruppo Azimut Benetti

(Teleborsa) - Da Cassa Depositi e Prestiti, Mps Capital Services e Ubi Banca arriva un finanziamento da 60 milioni di euro, per la crescita del Gruppo Azimut Benetti, leader nella cantieristica navale ...

CDP, MPS Capital Services e UBI Banca a sostegno di Azimut Benetti

Avigliana (To), 08 luglio 2020: Cassa Depositi e Prestiti, MPS Capital Services e UBI Banca hanno supportato l’eccellenza del Made in Italy, attraverso un finanziamento da 60 milioni di euro, per la c ...

(Teleborsa) - Da Cassa Depositi e Prestiti, Mps Capital Services e Ubi Banca arriva un finanziamento da 60 milioni di euro, per la crescita del Gruppo Azimut Benetti, leader nella cantieristica navale ...Avigliana (To), 08 luglio 2020: Cassa Depositi e Prestiti, MPS Capital Services e UBI Banca hanno supportato l’eccellenza del Made in Italy, attraverso un finanziamento da 60 milioni di euro, per la c ...