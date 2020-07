Primi render dei Google Pixel 5: un dettaglio non passa inosservato (Di martedì 7 luglio 2020) Vi siete chiesti come sarà il design dei Google Pixel 5? Lo store online Pigtou, in collaborazione con @xleaks7, ha realizzato i Primi render basati sugli schermi CAD, che quindi molto dovrebbero avere in comune con quello che sarà l'aspetto definitivo dei prossimi Googlefonini (non tenendo conto del Google Pixel 4a, pure previsto a breve). Le dimensioni della generazione che verrà saranno assai contenute, perfino più di quelle di iPhone 11: 144,6 x 70,4 x 8 mm (9.5 mm se si include anche la fotocamera posteriore), con un pannello OLED da 5.78 pollici (risoluzione QHD). L'estetica dei Google Pixel 5 sembra richiamare molto quella dei Pixel 4, soprattutto per quanto concerne il versante posteriore (le due fotocamere principali, come potete vedere, sono inserite in un inserto di forma quadrata, a cui si aggiunge il lettore di impronte digitali, che cozza ... Leggi su optimagazine

SimoneCaramanno : #smm Emergono i primi render sul futuro smartphone con schermo flessibile del colosso cinese. - wireditalia : Emergono i primi render sul futuro smartphone con schermo flessibile del colosso cinese. - Asgard_Hydra : Google Pixel 5 si mostra nei primi render trapelati online - ReportMotori : Lancia Ypsilon 2020: arrivano i primi render... su - tech_gamingit : Il Samsung Galaxy Note 20 Ultra si mostra nei primi render -