Nella Siberia artica temperature record: +10 gradi sopra la media mensile. E aumentano anche gli incendi (Di martedì 7 luglio 2020) Nel 2019 la provincia russa aveva toccato il record di freddo con -70 gradi sotto zero. In questo 2020 anomalo a preoccupare è invece il caldo che ha investito la Siberia artica. Gli scienziati del programma di osservazione «Copernico» dell’Unione europea hanno rilevato un caldo anomalo. Le temperature medie Nella regione artica del mese di giugno sono aumentate di 10 gradi, mentre complessivamente l’aumento medio su tutto il territorio è stato di cinque gradi. Carlo Buontempo, direttore del servizio Copernico, ha definito la tendenza «preoccupante». La città Siberiana di Verkhoyansk ha raggiunto la temperatura di 38 gradi, 18 gradi in più rispetto alla media giornaliera. July 7, 2020 Da luglio si sono verificati inoltre 246 incendi su un’area di 1.400 km quadrati. Episodi che secondo Mark Parrington, ... Leggi su open.online

