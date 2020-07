NBA – Il gm dei Nets smentisce l’interesse verso Popovich: “è contento di stare agli Spurs” (Di martedì 7 luglio 2020) sNelle ultime ore è venuta fuori una notizia davvero particolare: i Brooklyn Nets sarebbero interessati a Gregg Popovich. La franchigia bianconera avrebbe infatti puntato un allenatore di alto livello per guidare un roster che, con Kyrie Irving e Kevin Durant al top della forma, è seriamente candidato al titolo. Sean Marks, gm dei Nets, ha però smentito le voci circolate spiegando che Popovich è un’istituzione a San Antonio e resterà lì finchè vorrà: “Pop ha già un lavoro. E vi dirò questo: ovviamente, sappiamo tutti che Popovich è un allenatore straordinario e sorprendente, e per essere sincero, è un leader ancora migliore. Quindi lascerò che Pop continui ad allenare gli Spurs. Lo deve a loro e viceversa. Sono sicuro che è contento di rimanere in Texas“.L'articolo ... Leggi su sportfair

M4rtinello : RT @parallelecinico: L'artista Jake Mannix ha messo insieme alcune azioni NBA, usando delle animazioni che sono dei piccoli capolavori. htt… - sportface2016 : #NBA J.R Smith ha parlato della sua assenza e dei problemi di depressione di cui ha sofferto - OlimpiaMI1936 : ?OLIMPIA HISTORY 1984: i New Jersey Nets e i Phoenix Suns giocarono in un torneo precampionato a Varese e Milano.… - svarioken : ?? Disponibili i Playstation Plus di Luglio! Erica: • - sportli26181512 : Mercato NBA, New York Knicks: il sogno è Devin Booker: Il nuovo obiettivo di mercato della squadra di New York è l’… -