Mercedes-Benz Classe S - Uno sguardo alla variante ibrida plug-in VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) La Mercedes-Benz presenterà la nuova generazione della Classe S il prossimo settembre. Nell'attesa, però, la Casa tedesca appare intenzionata a rilasciare una serie di dettagli e informazioni in merito alle caratteristiche della sua ammiraglia: dopo il primo teaser dedicato all'aggiornamento dell'infotainment, che verrà svelato durante l'evento virtuale My Mbux dell'8 luglio, la Stella ha infatti anche pubblicato un VIDEO che mostra il prototipo della variante plug-in hybrid del modello, presentata dal responsabile della ricerca e sviluppo Markus Schäfer. plug-in. La vettura del filmato appare ancora coperta da numerose camuffature, che impediscono di coglierne la natura stilistica. Schäfer, nel corso della presentazione, dichiara che la nuova Classe S risulterà migliorata sotto molteplici aspetti quali il confort, la ... Leggi su quattroruote

