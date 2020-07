Le opere non si bloccheranno più. Conte: “Il decreto semplifica, velocizza, digitalizza, sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti” (Di martedì 7 luglio 2020) “E’ il trampolino di lancio di cui l’Italia ha bisogno in questo momento”. E’ quanto ha detto, questa mattina nel corso di una conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte a proposito del via libera, arrivato in tarda notte, al decreto semplificazioni. “Nella settimana di confronto a Villa Pamphili – ha aggiunto il presidente del Consiglio – con le parti sociali è stato corale l’appello a ridurre la burocrazia e far correre il Paese. Noi siamo sempre convinti di questa priorità e l’abbiamo realizzata con un decreto che semplifica, velocizza, digitalizza, sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti”. “Ieri – ha detto ancora il premier – in Consiglio dei ministri abbiamo approvato l’elenco di 130 opere strategiche Italia veloce individuate specificamente dal Mit, a queste ... Leggi su lanotiziagiornale

