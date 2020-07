Klopp: «La continuità è tutto nel calcio, guardate Mané» – VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato delle qualità per emergere nel calcio Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa delle qualità che deve avere un calciatore per emergere nel mondo del calcio. «Questa squadra negli ultimi anni è cresciuta tantissimo. Fa piacere parlare dei giovani ovviamente, ma se siamo dove siamo lo dobbiamo a tutti gli altri calciatori. Siamo cresciuti così tanto perché abbiamo tutti i passi necessari per arrivare fin qui. Mané in questo senso è stato perfetto. Ricordo quando abbiamo acquistato questo talento dal Southampton. Era un giocatore con gradi doti tecniche, ma che mancava di continuità. In molti dicevano che non valesse tutti quei soldi ma noi eravamo sicuri al 100% del suo valore. Ora con la continuità ha ... Leggi su calcionews24

