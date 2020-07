Emergenza cinghiali, la Basilicata chiede l’abbattimento in deroga (Di martedì 7 luglio 2020) Redazione 07/07/2020 Basilicata redazioneweb@agenziadire.com È la richiesta dell'assessore regionale alle Politiche Agricole e forestali, Francesco Fanelli, alla ministra Bellanova per fa fronte all'Emergenza legata ai danni provocati alle colture Share on facebook Share on ... Leggi su dire

ivl24_it : Emergenza cinghiali: l’assessore Fanelli incontra i Prefetti - cronachemezzog : EMERGENZA CINGHIALI: FANELLI INCONTRA I PREFETTI - cronachelucane : EMERGENZA CINGHIALI: FANELLI INCONTRA I PREFETTI - Iniziative rivolte agli operatori economici per finanziare l’ac… - PatimoStefano : Emergenza cinghiali: un incontro nella Prefettura di Potenza - barinewstv : Emergenza cinghiali: un incontro nella Prefettura di Potenza -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza cinghiali Emergenza cinghiali: un incontro nella Prefettura di Potenza Agenzia ANSA Emergenza cinghiali: un incontro nella Prefettura di Potenza

(ANSA) - POTENZA, 07 LUG - "Per alleviare i problemi determinati dalla sovrappopolazione di cinghiali", la Regione Basilicata "verificherà la possibilità di mettere in campo iniziative rivolte agli op ...

Caccia al cinghiale a Montepellegrino, due bracconieri denunciati dalla polizia

Caccia grossa a Montepellegrino. Due bracconieri sono stati denunciati dalla polizia e dagli uomini del corpo forestale per avere catturato con una trappola un grosso cinghiale. Alcuni residenti hanno ...

(ANSA) - POTENZA, 07 LUG - "Per alleviare i problemi determinati dalla sovrappopolazione di cinghiali", la Regione Basilicata "verificherà la possibilità di mettere in campo iniziative rivolte agli op ...Caccia grossa a Montepellegrino. Due bracconieri sono stati denunciati dalla polizia e dagli uomini del corpo forestale per avere catturato con una trappola un grosso cinghiale. Alcuni residenti hanno ...