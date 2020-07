Dl semplificazioni, il libro dei sogni di Conte. La Meloni: «Una farsa. Il testo non è definitivo» (Di martedì 7 luglio 2020) L’impressione è quella di trovarsi su Scherzi a parte. Conte annuncia il rilancio, presenta il “decreto semplificazioni” come il «trampolino da cui far ripartire l’Italia», ma poi si scopre che il Consiglio dei ministri lo ha approvato con la formula “salvo intese“. Tradotto dal burocratese, significa che il testo presentato ai giornalisti non è quello definitivo. E così quella che il premier ha annunciato come la «madre di tutte le riforme» sembra essersi arenata prima di salpare. Conte, ovviamente, nega tutto aggiungendo che sminerà il testo del provvedimento dalle incongruenze tecniche rilevate senza per questo tardarne la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sia come sia, il decreto è ancora nel solco della propaganda tracciato da Palazzo Chigi con la convocazione dei cosiddetti Stati ... Leggi su secoloditalia

