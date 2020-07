Morto Ennio Morricone, addio al più grande compositore di colonne sonore del Novecento (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone, musicista e compositore tra i più conosciuti al mondo, è Morto la notte scorsa in una clinica di Roma all’età di 91 anni. L’autore di alcune delle colonne sonore più indimenticabili del Novecento si trovava in ospedale a causa di una caduta casalinga che gli aveva procurato la rottura del femore. La notizia della scomparsa di Ennio Morricone è rimbalzata su TV e social dove in molti hanno espresso il proprio cordoglio per questa grandissima perdita. Ad esprimersi i grandi nomi del cinema, quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ennio Morricone, addio ad un mito Ennio Morricone ci ha lasciati all’età di 91 anni per i postumi di una caduta che, pochi giorni fa, lo aveva portato alla rottura del femore. L’autore di colonne sonore del calibro di ... Leggi su kontrokultura

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - Corriere : È morto Ennio Morricone, aveva 91 anni - LuciaFerraroEM : RT @rtl1025: 'A mia moglie Maria il più doloroso addio'. #EnnioMorricone lo sottolinea in un composto e struggente necrologio che si è volu… - Nicks981 : RT @marcosalvati: 'Io, Ennio Morricone, sono morto' Questo incipit è gigantesco. Un giorno lo studieremo. -