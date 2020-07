Lando Norris, che gioia: “Dalle stream su Twitch al primo podio in F1” (Di lunedì 6 luglio 2020) Lando Norris ha conquistato il primo podio in carriera alla prima gara stagionale in Austria, complice la penalità per Hamilton: il britannico vuole essere protagonista Tra le tante sorprese del primo Gran Premio d’Austria di Formula 1 non c’è soltanto il miracoloso secondo posto (terzo in gara) di Charles Leclerc ma anche il primo podio conquistato da Lando Norris in carriera. Il pilota britannico nell’ultimo giro ha fatto registrare il giro veloce sulla pista di Spielberg che gli è valso il punto extra nella classifica ma addirittura è riuscito a sopravanzare Lewis Hamilton sul traguardo, complice la penalità di 5 secondi (Norris ha chiuso due decimi avanti) inflitta al pilota della Mercedes dopo l’incidente con Albon. Un podio cercato e voluto con tutta la spensieratezza di chi è al secondo anno tra i grandi e vuole ... Leggi su zon

martisshe : RT @heitsraf: Buongiorno ieri Lando Norris è andato a podio e oggi è di nuovo race week se non è questo un motivo per essere felici non so… - xrandyhugx : RT @heitsraf: Buongiorno ieri Lando Norris è andato a podio e oggi è di nuovo race week se non è questo un motivo per essere felici non so… - _hedaleksa : RT @heitsraf: Buongiorno ieri Lando Norris è andato a podio e oggi è di nuovo race week se non è questo un motivo per essere felici non so… - LN0RRIS4_ : RT @heitsraf: Buongiorno ieri Lando Norris è andato a podio e oggi è di nuovo race week se non è questo un motivo per essere felici non so… - martisshe : RT @ikigairaul: Buongiorno a tutti ma a Lando Norris un po’ di più -

Ultime Notizie dalla rete : Lando Norris F1: Lando Norris, il primo squillo di un ragazzo di talento. La McLaren torna a sognare OA Sport La recensione di F1 2020, attesissimo racing game realizzato da Codemasters per Google Stadia, PC, PlayStation 4 e Xbox One

La recensione di F1 2020 inizia come un po' tutte le altre che abbiamo dedicato alle simulazioni sportive uscite negli ultimi mesi, non potendo fare a meno di rilevare una situazione completamente str ...

Da Leclerc a Norris, la new generation della Formula 1

Il Circo non ha smontato come al solito le tende dopo lo show, in Austria nel prossimo settimana si replica. La première della Formula 1 sul Red Bull Ring di Spielberg, aperta dall’inginocchiamento di ...

La recensione di F1 2020 inizia come un po' tutte le altre che abbiamo dedicato alle simulazioni sportive uscite negli ultimi mesi, non potendo fare a meno di rilevare una situazione completamente str ...Il Circo non ha smontato come al solito le tende dopo lo show, in Austria nel prossimo settimana si replica. La première della Formula 1 sul Red Bull Ring di Spielberg, aperta dall’inginocchiamento di ...