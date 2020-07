MotoGp, tremendo lutto in casa Ducati: il team di Borgo Panigale si stringe intorno a Davide Tardozzi (Di domenica 5 luglio 2020) A pochi giorni dall’inizio del Mondiale di MotoGp, un tremendo lutto colpisce la Ducati, in particolare Davide Tardozzi. Il team manager della casa di Borgo Panigale ha perso nella giornata di oggi la moglie Sandra, deceduta in seguito ad una brutta malattia con cui lottava da tempo. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn vero e proprio dramma che ha spinto la Ducati a stringersi intorno ad uno dei suoi uomini più importanti, presente nel box emiliano ininterrottamente dal 2014. Signora discreta e appassionata di motorsport, Sandra Tardozzi gestiva un negozio di abbigliamento moto chiamato ‘Motomania’, portato avanti con fierezza anche durante la malattia. Oggi la terribile notizia della sua scomparsa, che certamente lascerà dentro il marito Davide un vuoto incolmabile.L'articolo MotoGp, tremendo lutto in casa Ducati: il team di Borgo Panigale si stringe ... Leggi su sportfair

Le sirene hanno da sempre attratto i comuni mortali, ma nascondono insidie tremende dietro la loro bellezza disarmante. Ecco perchè Jorge Lorenzo va tenuto lontano dalla “rossa”. Se non fosse che a ri ...

Casa Marco Simoncelli progetto ultimato: la commovente lettera di papà Paolo

Paolo Simoncelli, il papà del giovane campione di MotoGP, morto tragicamente in pista ... È per me un’emozione tremenda. Sì, ci siamo riusciti». «Per me un’emozione tremenda.

