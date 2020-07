"Focolai provocati dagli stranieri". Allarme contagi, scattano le ordinanze (Di sabato 4 luglio 2020) Lieve aumento dei contagi in Italia. Da inizio epidemia hanno contratto il virus 241.419 persone, 235 in più nelle ultime 24 ore (+223 il giorno precedente e +201 quello prima ancora). Si contano 21 nuovi morti per un totale di 34.854 vittime. La Lombardia resta la più colpita, con altri 95 positivi e 16 decessi. A Milano città e provincia i nuovi infetti sono 19, a Bergamo 31. I numeri, seppur in crescita, sono distanti dalle cifre che hanno sconvolto il Paese durante il lockdown. Ciò che adesso preoccupa sono le decine di Focolai in tutta Italia, nella maggior parte dei casi provocati da cittadini stranieri o rientrati dall'estero che non rispettano l'obbligo di quarantena. Per questo motivo i governatori di alcune Regioni stanno emettendo nuove ordinanze e allerte alle Asl per obbligare a rimanere in isolamento chi arriva da altre nazioni. Ad annunciare ... Leggi su iltempo

