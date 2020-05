Dynamo Dresden | due membri positivi al COVID-19 | club in quarantena

(Di sabato 9 maggio 2020), niente ripresa della Zweite Liga: due testal Coronavirus, tutta la squadra tedesca inPessime notizie per il calcio tedesco, che stava per assaporare il ritorno in campo delle squadre iscritte alla Bundesliga e alla Zweite Liga. Ladi 2. Bundesliga, ha registrato duetà al Coronavirus a seguito dei test medici effettuati negli scorsi giorni. Ilha annunciato di aver messo in isolamento forzato tutta la sua squadra. Lasarebbe dovuta scendere in campo la prossima settimana contro l’Hannover. Leggi su Calcionews24.com

