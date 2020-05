Le immagini dei Navigli ieri e le distanze dei ponti

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Alla fine dello scorso aprile il sito del canale televisivo danese Tv2 ha pubblicato un articolo in cui ha mostrato come sia possibile, usando un teleobiettivo invece di un obiettivo grandangolare, ottenere fotografie che manipolano la realtà sulle persone in strada, facendole sembrare più vicine tra di loro rispetto a quello che realmente sono. Ólafur Steinar Gestsson e Philip Davali hanno mostrato il diverso effetto degli scatti a seconda dell’utilizzo dell’obiettivo: Quanto sono vicine le persone? Queste foto vengono scattate contemporaneamente, ma mostrano due cose molto diverse https://t.co/ulJEebG4ra pic.twitter.com/jECTgZA7tG – TV 2 NEWS (@ tv2newsdk) 26 aprile 2020 Nel lunghissimo articolo sono presenti molti confronti tra lescattate con i due diversi obiettivi e spiegano molto riguardo la ...