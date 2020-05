La teoria del complotto sulla “scomparsa” di Giuseppe De Donno per “interventi dall’alto” (Di venerdì 8 maggio 2020) Il complotto su Giuseppe De Donno c’è e se non c’è allora ci deve essere per forza. Dopo la psicosi generata dalla scomparsa dei profili dello pneumologo dell’ospedale Poma di Mantova e le affermazioni di persone vicine al dottore che spiegavano che era stato lui stesso a disattivarli, la teoria della cospirazione sulla cura del sangue per il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 – che ieri ha visto la new entry di Bill Gates – riprende forza grazie a un articolo della Voce di Mantova che la rilancia con argomenti… curiosi. La teoria del complotto sulla “scomparsa” di Giuseppe De Donno Il pezzo prende spunto dal comunicato pubblicato ieri dall’ASST di Mantova, da quello del 5 maggio e dall’ormai famosa partecipazione di De Donno a Porta a Porta per affermare che il Poma “zittisce” i suoi dipendenti. A ... Leggi su nextquotidiano La teoria del leghista Morelli : «Se regolarizzi i migranti - non verranno pagati 3 euro all’ora e quindi saranno disoccupati»

Coronavirus e caos? "Colpa della raccolta dei numeri" : la teoria della Ghisleri sul disastro del governo

Coronavirus - il virologo Guido Silvestri smonta la teoria del complotto sulla plasmaterapia : “Una bugia ripetuta cento volte non diventa verità” (Di venerdì 8 maggio 2020) IlsuDec’è e se non c’è allora ci deve essere per forza. Dopo la psicosi generata dalla scomparsa dei profili dello pneumologo dell’ospedale Poma di Mantova e le affermazioni di persone vicine al dottore che spiegavano che era stato lui stesso a disattivarli, ladella cospirazionecura del sangue per il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 – che ieri ha visto la new entry di Bill Gates – riprende forza grazie a un articolo della Voce di Mantova che la rilancia con argomenti… curiosi. Ladel“scomparsa” diDeIl pezzo prende spunto dal comunicato pubblicato ieri dall’ASST di Mantova, da quello del 5 maggio e dall’ormai famosa partecipazione di Dea Porta a Porta per affermare che il Poma “zittisce” i suoi dipendenti. A ...

valigiablu : Intelligence, OMS e il dottor Anthony Fauci respingono la teoria del virus fuoriuscito da un laboratorio cinese… - redazioneiene : Il nostro @gastonzama inizia a esplorare le molte teorie del complotto legate al #COVID19. In questo primo surreale… - Noovyis : (La teoria del complotto sulla “scomparsa” di Giuseppe De Donno per “interventi dall’alto”) Playhitmusic -… - generacomplotti : RT @neXtquotidiano: La teoria del complotto sulla 'scomparsa' di Giuseppe #DeDonno per 'interventi dall'alto' - OrtollServando : RT @MinervaArmata: Io sono qui e aspetto, non voglio fare niente, voglio che le cose accadano da sole. Lo so, è una teoria del cazzo, perch… -

Ultime Notizie dalla rete : teoria del La teoria del complotto spopola, ma nessuno ha censurato De Donno e la terapia del plasma La Gazzetta di Mantova Coronavirus, lo sfogo di Lopalco: "Esperti improvvisati tornino a occuparsi di calcio: spero riparta presto"

"Vi prego facciamo di tutto per riaprire il campionato". Inizia così il lungo post pubblicato dall'epidemiologo e consulente della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, per denunciare "l'italiano modell ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 215.858 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 29.958 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...

"Vi prego facciamo di tutto per riaprire il campionato". Inizia così il lungo post pubblicato dall'epidemiologo e consulente della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, per denunciare "l'italiano modell ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 215.858 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 29.958 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...