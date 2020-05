Fase 2: Fontana, ‘farci trovare pronti ad altra ondata, ospedali restano operativi’ (Di venerdì 8 maggio 2020) Milano, 8 mag. (Adnkronos) – “Ora è il momento della programmazione di una serie di dighe per farci trovare pronti di fronte a un’eventuale nuova ondata di piena. Quindi gli ospedali restano operativi: meglio vuoti ma pronti”. Così Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, in un’intervista al Corriere della Sera replica a chi gli chiede se si sta organizzando diversamente la rete ospedaliera e se restano aperte le strutture realizzate nelle fiere, a Milano e a Bergamo. L'articolo Fase 2: Fontana, ‘farci trovare pronti ad altra ondata, ospedali restano operativi’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Fase 2 : Fontana - 'farci trovare pronti ad altra ondata - ospedali restano operativi'

