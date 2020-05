Clizia Incorvaia | Andrea Denver tuona | “È stato un attacco incomprensibile”

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 8 maggio 2020) Grande Fratello Vip,torna a parlare di: “E’unincomprensibile” Oggiha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. E in questa occasione il giornalista del magazine di gossip ha domandato all’ex concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini qual èil momento peggiore vissuto nel periodo in cui è‘recluso’ nella casa più spiata dagli italiani. E a quel punto il giovane modello, con estrema schiettezza, non ha potuto esimersi dal tornare a parlare di quell’esecrabile episodio che ha fatto guadagnare la squalifica a: “Ricordo l’incomprensibilericevuto in piscina come il momento meno piacevole sia per il contesto, una nomination prevista dal gioco, e sia per gli epiteti usati, offensivi ...