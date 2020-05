Chi è Maatje Benassi e perché si sta parlando di un complotto su di lei e il coronavirus

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 8 maggio 2020) No, trae Benny– il dj nostrano – non ci sono collegamenti. Partiamo da qui per raccontare la storia di Matija, vittima di una vera e propria tempesta di insulti e minacce fisiche che l’hanno portata a stravolgere la sua esistenza e quella della sua famiglia. Di lei, riservista dell’esercito americano che ha partecipato alle Olimpiadi militari dal dal 18 al 27 ottobre, si è parlato come del “paziente zero” americano che ha portato il Covdid dalla Cina agli Usa e dell'”untrice” che ha portato il virus dagli USA alla Cina. Una confusione pazzesca e un susseguirsi di notizie uscite in tutto il mondo che, a questo punto, non hanno fatto altro che distruggere la vita di una persona. Ricostruiamo la storia deldella soldatessae il legame possibile – ancora da ...