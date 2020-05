Aiuto, c'è l'accordo sul Mes (Di venerdì 8 maggio 2020) Com’era nell’aria già da igiovedì, l’Eurogruppo sigla l’accordo sulle caratteristiche della nuova linea di credito istituita nel Meccanismo europeo di stabilità per la pandemia. Passa la linea italiana: assenza di condizionalità, prestiti disponibili per un anno, estensibile fino a dicembre 2022, della durata di dieci anni (l’Olanda aveva chiesto che maturassero in 2-3 anni), a un tasso di partenza dello 0,1 per cento, nessuna troika, ma solo un controllo sulla destinazione delle spese dirette e indirette legate all’emergenza sanitaria. Una prima vittoria, perché semmai il problema si porrebbe dopo, con la riattivazione del Patto di stabilità e crescita che però non è roba che riguardi solo i prestiti del Mes, ma in generale il bilancio italiano. Eppure no. Un minuto dopo, nel Governo scoppia ... Leggi su huffingtonpost Signora chiama il 112 per chiedere aiuto : "Non ce la faccio più - la dispensa è vuota"

Nel decreto di aprile un maggiore aiuto ai lavoratori autonomi e l'estensione del reddito di cittadinanza a chi è in difficoltà

"La mia vita in aiuto di chi è solo tra anziani poveri e i soliti furbetti" (Di venerdì 8 maggio 2020) Com’era nell’aria già da igiovedì, l’Eurogruppo sigla l’sulle caratteristiche della nuova linea di credito istituita nel Meccanismo europeo di stabilità per la pandemia. Passa la linea italiana: assenza di condizionalità, prestiti disponibili per un anno, estensibile fino a dicembre 2022, della durata di dieci anni (l’Olanda aveva chiesto che maturassero in 2-3 anni), a un tasso di partenza dello 0,1 per cento, nessuna troika, ma solo un controllo sulla destinazione delle spese dirette e indirette legate all’emergenza sanitaria. Una prima vittoria, perché semmai il problema si porrebbe dopo, con la riattivazione del Patto di stabilità e crescita che però non; roba che riguardi solo i prestiti del Mes, ma in generale il bilancio italiano. Eppure no. Un minuto dopo, nel Governo scoppia ...

caritas_milano : L'allarme di Caritas per i nuovi poveri creati da questa emergenza. Dall'inizio dell'emergenza CoronaVirus è radd… - AndreaScanzi : Ancora dati incredibili, perfettamente riassunti in questo pezzo. Terzo italiano più “potente” sui social (aiuto!)… - Agenzia_Ansa : Infermiera violentata in un parcheggio a #Napoli, preso l'aggressore. Alle 15 in pieno giorno. 'Ho chiesto aiuto ad… - alkhimiyah : RT @maxdantoni: Vergognoso Sassoli sul MES: «Nessuna condizione per chi chiede aiuto, ora chieda scusa chi ci ha fatto perdere tempo» Quale… - _lonelyheartlrh : @ehiRicardo Aiuto, ma è irriconoscibile?? -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuto è 50 Best lancia Recovery in aiuto a ristoranti e bar Agrodolce Pospisil: "Federer e Nadal non erano d'accordo con il fondo d'aiuto di Djokovic"

Interpellato nel corso di un'intervista a TSN il tennista canadese Vasek Pospisil ha dato importanti delucidazioni sul "Player Relief Program", l'oramai famoso fondo proposto da Novak Djokovic ed ...

Aiuto, c'è l'accordo sul Mes

Com’era nell’aria già da igiovedì, l’Eurogruppo sigla l’accordo sulle caratteristiche della nuova linea di credito istituita nel Meccanismo europeo di stabilità per la pandemia. Passa la linea italian ...

Interpellato nel corso di un'intervista a TSN il tennista canadese Vasek Pospisil ha dato importanti delucidazioni sul "Player Relief Program", l'oramai famoso fondo proposto da Novak Djokovic ed ...Com’era nell’aria già da igiovedì, l’Eurogruppo sigla l’accordo sulle caratteristiche della nuova linea di credito istituita nel Meccanismo europeo di stabilità per la pandemia. Passa la linea italian ...