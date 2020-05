#ReStart Bosch, sfida per i giovani: Hackathon sulle tecnologie per il post Covid (Di giovedì 7 maggio 2020) Con #ReStart Bosch Italia lancia una sfida ai giovani universitari italiani: proporre, attraverso un Hackathon online, idee e soluzioni innovative per affrontare i nuovi scenari possibili, dopo l’emergenza Covid-19. L’Hackathon vedrà coinvolti gli studenti universitari italiani che si cimenteranno in quattro differenti sfide, nelle aree: Mobilita’; Processi Produttivi; Socialita’; Tracking post-emergenza e diagnosi precoce. L’iniziativa e’ rivolta agli studenti iscritti ai seguenti corsi di laurea: Ingegneria (meccanica, elettronica, biomedica, meccatronica, gestionale, industriale, informatica, artificial intelligence), Architettura, Fisica, Biotecnologie, Economia e Business Administration, Giurisprudenza, Risorse Umane e Psicologia. L’Hackathon si svolgerà dal 19 al 21 maggio 2020, attraverso la piattaforma Microsoft ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 maggio 2020) ConItalia lancia unaaiuniversitari italiani: proporre, attraverso unonline, idee e soluzioni innovative per affrontare i nuovi scenari possibili, dopo l’emergenza-19. L’vedrà coinvolti gli studenti universitari italiani che si cimenteranno in quattro differenti sfide, nelle aree: Mobilita’; Processi Produttivi; Socialita’; Tracking-emergenza e diagnosi precoce. L’iniziativa e’ rivolta agli studenti iscritti ai seguenti corsi di laurea: Ingegneria (meccanica, elettronica, biomedica, meccatronica, gestionale, industriale, informatica, artificial intelligence), Architettura, Fisica, Bio, Economia e Business Administration, Giurisprudenza, Risorse Umane e Psicologia. L’si svolgerà dal 19 al 21 maggio 2020, attraverso la piattaforma Microsoft ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #ReStart Bosch