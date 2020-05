Mes | l’Ue ribadisce | “Strumento innocuo per i Governi”

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 8 maggio 2020) La lettera dell’Ue sul Mes: “Strumentoper i Governi”. BRUXELLES (BELGIO) – “Strumentoper i Governi, pensato solo per aiutarli a gestire l’emergenza coronavirus“. Così l’Ue ha definito il Mes in una lettera, citata dall’Ansa. La missiva, firmata da Centeno, Dombrovskis e Gentiloni, è stata redatta per ribadire che in caso di ricorso al Fondo Salva Stati nessuno Stato avrà il commissariamento dei conti pubblici. Un chiarimento arrivato alla vigilia del nuovo Eurogruppo e poche ore dopo la chiamata tra il premier Conte e Ursula von der Leyen sul Recovery Fund. Le Borse Ue positive in attesa dell’Eurogruppo Mentre Bruxelles si prepara ad un nuovo appuntamento chiave per il futuro dell’Ue, la Borsa continua il suo cammino incerto. La seduta di giovedì 7 maggio 2020 ...