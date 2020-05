La MotoGP riparte dalla Spagna?

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il Mondiale dial via da Jerez de la Frontera? Accordo tra Dorna e i governatori locali. JEREZ DE LA FRONTERA () – Il Mondiale dipotrebbe prendere il via da Jerez de la Frontera. Nell’ultima riunione in videoconferenza la Dorna ha ottenuto l’autorizzazione da parte dei governatori locali per organizzare due gare sul circuito spagnolo il 19 e il 16 luglio. Il protocollo d’intesa è stato firmato anche se ancora non c’è il via libera del Governo spagnolo. Madrid si è preso del tempo per analizzare l’accordo e nelle prossime settimane si esprimerà su questa intesa trovata tra la Dorna e i governatori locali. L’annuncio di Juan Marin: “Abbiamo raggiunto l’accordo” L’annuncio dell’accordo è stato dato dal ministro del Turismo, Juan Marin, che è il ...