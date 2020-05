Firmato protocollo Cei-Governo | messe con i fedeli dal 18 maggio

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus,iltra la CEI e ilcon idal prossimo 18. Accordo raggiunto tra ile la CEI che hanno fissato per il prossimo 18la data per la riapertura delleai. Ilè statoda presidente della Cei, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e da Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno. Di seguito il testo del. Accordo tra la CEI e ila messa dal 18“Il testo giunge a conclusione di un percorso che ha visto la collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell’Interno – nello specifico delle articolazioni, il Prefetto del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Michele di Bari, e il Capo di Gabinetto, Alessandro Goracci – e il Comitato ...