Barbara D’Urso compie 63 anni | ecco ciò che forse non sapete

Leggi su zon

(Di giovedì 7 maggio 2020) È un giorno speciale perD’Urso: la conduttrice di canale 563tutto ciò che () nonsu di lei E’ una giornata speciale perD’Urso, che ha saputo resistere con i suoi programmi anche al Coronavirus e oggi festeggia il suo compleanno. Un giorno importante che sarà vissuto, come da sua abitudine, in diretta con il programma Pomeriggio 5.D’Urso ha debuttato in tv alla fine degli’70 su Telemilano 58 con il nome di, in quanto Maria Carmela venne giudicato “troppo meridionale“ dai dirigenti della TV lombarda, che nel 1980 avrebbe cambiato nome in Canale 5. Nel 2003 è stata scelta per condurre la terza edizione del reality show Grande Fratello, su Canale 5, in sostituzione di Daria Bignardi. È rimasta al timone del ...